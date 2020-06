Drame d’Eschenz (TG)

«Il n’a pas supporté la rupture»

Les corps sans vie d’un homme et de deux bambins ont été retrouvés dimanche, dans un appartement d’Eschenz (TG). Il s’agit d’un père et de ses deux enfants. Le voisinage est dévasté.

Un drame a secoué la petite localité thurgovienne d’Eschenz, dimanche après-midi. Alertés, les services de secours ont découvert les cadavres d’un homme de 38 ans et de deux enfants âgés de 4 et 7 ans dans un appartement de la commune. La police et le Ministère public présument un homicide. Les circonstances exactes ne sont pas encore établies. Le porte-parole des forces de l’ordre, Matthias Graf, précise que pour l’heure rien ne prouve l’intervention d’une quatrième personne.