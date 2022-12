Yverdon-les-Bains (VD): «Il n’a pas tué Sara, il l’a exécutée!»

La scène du crime à l’embouchure du Bey, à Yverdon-les-Bains. VQH/Jean-Paul Guinnard

Au Tribunal d’Yverdon, le troisième jour de procès de l’Afghan accusé d’avoir froidement éliminé sa copine, qui voulait rompre avec lui, a donné lieu à des projections antagonistes du caractère du jeune prévenu. Avocate des parties civiles, Me Manuela Ryter Godel a ainsi dépeint Nour* comme un homme au coeur et à l’âme noirs qui n’a pas tué Sara, mais qui l’a exécutée. «Il a pris sa vie au sens propre, après l’avoir prise au sens figuré (ndlr: il l’a manipulée durant toute la relation, selon l’avocate). Il a dû avoir l’impression d’avoir touché le graal. Il a vécu un ultime moment de plaisir en atteignant irrémédiablement son but: détruire Sara!», a-t-elle froidement exposé.

L’avocate a demandé 10’000 francs chacun de tort moral pour le frère et la petite sœur de Sara, 15’000 francs pour son autre sœur et 40’000 francs pour la mère. La procureure a, elle, requis 20 ans de prison pour assassinat. Une peine assortie de 15 ans d’expulsion ainsi que du règlement des frais de la cause. «Il a témoigné du mépris le plus complet de la vie de Sara, faisant preuve d’une volonté de tuer hors normes et d’un sang-froid extrême», a justifié Claudia Correia.

Me Ludovic Tirelli s’est lui appliqué à démonter toutes les certitudes des juges, dans une longue plaidoirie. «L’histoire qui vous a été racontée par le Ministère public, n’est pas, je l’espère, la vérité judiciaire», a commencé l’avocat de Nour. «Mon client s’est posé en justicier face à la famille. Il voulait sauver Sara, la protéger. Il l’aimait. Jamais, il n’a voulu la détruire!», a-t-il clamé avant de remettre en cause les méthodes et les conclusions des enquêteurs, de jeter le doute sur la fiabilité des tests ADN ou encore sur la solidité du mobile du crime ( l’annonce de rupture par Sara). La défense a réclamé l’acquittement de son client et une indemnisation de 310’500 francs pour le tort subi. Le jugement sera communiqué la semaine prochaine.

*prénom d’emprunt.