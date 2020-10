10 – 18 – 19 – 32 – 33 – 39: Voici les six numéros gagnants du tirage Swiss Loto du 25 avril dernier. Une personne, dont l’identité n’est pas connue, est parvenue à tous les cocher. Son gain: un million de francs. Selon la «Berner Zeitung», le billet gagnant a été déposé peu avant 17h dans une station-service de Muri (BE). Dix jours plus tard, soit le 6 mai, la personne en question s’est rendue une nouvelle fois dans la station-service pour se faire confirmer le gain. Un employé lui a alors remis une quittance, qu’elle doit envoyer à Swisslos afin de pouvoir encaisser le pactole.