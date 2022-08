États-Unis : Il nage la tête la première dans la gueule d’un alligator

Juan Carlos a dû subir une opération d’urgence longue de six heures. Il n’a plus d’os du côté droit de la tête et sa mâchoire restera presque fermée pendant les prochaines semaines. «Ce truc était énorme. Ce n’était pas un petit alligator. Cela aurait été drôle, si cela avait été le cas», estime le trentenaire, passionné de course et de triathlon. «J’ai un peu honte de le dire, mais quand l’alligator me tenait dans sa gueule, ça m’a énervé qu’il vienne chambouler mes plans pour la journée», s’amuse Juan Carlos.