Etats-Unis: Il n’allait pas laisser un alligator boulotter le chien de sa copine

Fisher et Kylee posent avec le saurien, capturé deux jours après l’attaque par un trappeur.

Le chien a été pris en charge dans un hôpital du coin. «Mako va super bien. Il est toujours sous analgésiques, a quelques tubes thoraciques et aura besoin de temps pour guérir, mais il devrait être libéré dans quelques jours», a annoncé sur Facebook le père du jeune homme héroïque. «C’est incroyable que Mako soit encore vivant», a-t-il ajouté. Les autorités de Floride ont mandaté un trappeur pour retrouver le reptile à l’origine de l’attaque. Il a été capturé et tué dimanche.

Selon la commission de conservation de la pêche et de la vie sauvage de Floride (FWC), les alligators sont considérés comme nuisibles s’ils mesurent plus de 120 centimètres et représentent une menace pour les habitants. La FWC ajoute que les reptiles sont euthanasiés parce qu’une relocalisation ne les empêche pas de revenir à l’endroit où ils ont été capturés.