Jet en direction de Charles et Camilla : Il n’aura plus le droit de transporter des œufs en public

L’étudiant qui a lancé des œufs sur le roi Charles et son épouse Camilla mercredi a écopé de cette drôle de sanction. De plus, il n’aura plus le droit de s’approcher du roi.

Plus d’œufs en public!

D’après RTE, le jeune homme est ressorti libre mais a toutefois écopé de deux sanctions. Premièrement, il n’aura plus le droit de s’approcher à moins de 500 mètres du roi. Et deuxièmement, il ne pourra plus être en possession d’œufs en public. Il aurait toutefois réussi à modifier cette exigence pour pouvoir faire ses courses et continuer à consommer des œufs, a-t-il expliqué à nos confrères britanniques.