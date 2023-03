Grisons: il n’aurait pas dû rouler en montagne en pneus d’été

Dimanche 26 mars, un automobiliste descendait dans la vallée depuis l’Ofenpass Hospiz en direction de Zernez (GR). Il était un peu plus de 21 heures lorsque sa voiture a commencé à déraper sur la route qui était enneigée. Elle a traversé la voie venant en sens inverse et a quitté la route. Après environ 40 mètres, elle s’est immobilisée dans la pente. Des tiers ont remarqué les traces et ont aidé l’homme à remonter sur la route.