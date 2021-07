Intempéries en Suisse - Il n’avait plus autant plu en si peu de temps depuis 34 ans 

MeteoNews parle d’un petit record: jeudi, de grosses averses ont touché le nord du Tessin, le Toggenbourg, la région de Glaris tout comme celle de Saint-Gall. Par endroits, les stations ont mesuré plus de 100 litres de pluie par mètre carré. A Faido (TI), la quantité s’élevait même à 180 litres de pluie par mètre carré. La dernière fois qu’il avait autant plu au moins de juillet sur une durée de trois jours remonte à l’été 1987.

Les intempéries ont provoqué des inondations, des éboulements et des glissements terrain dans plusieurs régions de Suisse. Le canton de Zurich a recensé environ 200 interventions de pompier liées à la mauvaise météo, dans la nuit de jeudi à vendredi. Un risque d’inondation accrue du Rhin est actuellement de vigueur de Koblenz (All) jusqu’à Bâle. La population est priée de ne pas s’approcher de la rivière. Les bateaux des transports publics ne circulent d’ailleurs plus sur le Rhin jusqu’à nouvel ordre.