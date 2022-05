Suisse : Il n’avait plus fait aussi chaud au mois de mai depuis 154 ans

MeteoNews dresse un bilan du mois en cours. Même si les températures vont baisser ces prochains jours, elles ne changeront rien au fait que des records seront battus.

«Le mois de mai 2022 ressemble davantage à un mois d'été qu'à un mois de printemps et a donc été nettement trop doux sur une grande partie du territoire. De plus, le temps a été jusqu'à présent nettement trop sec, surtout à l'ouest et au sud, et clairement trop ensoleillé, surtout à l'ouest», résume le blog de MeteoSuisse.

Genève: treize journées estivales au lieu de cinq

MeteoNews a aussi calculé le nombre de jours où les températures ont atteint des valeurs estivales (25 degrés et plus). À Sion, il y en a eu 12, à Genève 13 et à Lugano 15. La norme attendue? Entre 4 et 5 jours pour le Plateau. Quant aux précipitations, elles n’ont pas été suffisantes sur une partie du territoire, notamment à l’ouest du pays et en Valais. Il y a enfin eu plus de 30% d’heures d’ensoleillement de plus que d’habitude, dans une partie du pays.