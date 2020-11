Gel matinal : Il n’avait plus fait si froid depuis avril

Des températures négatives ont été mesurées samedi à l’aube dans une bonne partie de la Suisse.

Brrr! Il faisait froid samedi matin. Des températures négatives ont été mesurées dans une bonne partie du pays, indique SRF Meteo. Il n’avait plus fait si froid depuis le printemps denier. En montagne, le thermomètre a même affiché -22,3 degrés dans le Toggenburg saint-gallois. En plaine, les températures se situaient entre 0 et -4 degrés. Cette irruption du froid est due à de l’air polaire venu du Gröenland et aux nuits claires