Dwayne Johnson évoque la suite mort-née du film Black Adam

Pour The Rock, l’arrivée de nouveaux dirigeants, James Gunn et Peter Safran, à la tête de DC Studios a changé la donne. «Nous avons créé un nouveau superhéros. Nous voulions développer la franchise… et puis Black Adam s’est retrouvé pris dans le tourbillon d’un nouveau leadership. Au moment où nous créions, développions et tournions «Black Adam», il y a eu des changements de direction. Et comme vous le savez, lorsque vous avez des changements de direction, il y a des nouvelles personnes qui prennent des décisions au niveau créatif et commercial avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord», a expliqué celui qui a été un voleur de barres chocolatées lors du talk-show «Hart to Heart» diffusé le 3 août 2023.