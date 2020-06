Argovie

«Il ne doit plus jamais sortir de prison!»

Un requérant d’asile a suivi une jeune femme depuis le bus jusque dans son appartement, dans la nuit de samedi à dimanche, à Wettingen (AG). Le Ministère public a ouvert une procédure pour soupçons de tentative de viol et contrainte sexuelle.

Contactée par le journal alémanique, la victime présumée ne souhaite pas donner de précisions: «Je ne veux pas m’exprimer sur les faits.» Elle précise simplement qu’elle était sortie faire la fête à Zurich le soir des faits et que son agresseur présumé se trouvait dans le même bus qu’elle en rentrant. Elle ne donne aucune explication sur la manière dont il est entré dans son appartement et avec quel objet il l’a menacée. Tout ce qu’elle dit: «Il ne doit plus jamais sortir de prison!»