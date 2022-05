Melania Trump : «Il ne faut jamais dire jamais»

Dans une interview accordée à Fox News, l’épouse de Donald Trump a confié qu’elle n’excluait pas d’endosser à nouveau le costume de Première dame.

Melania Trump a détesté son rôle de Première dame des États-Unis, du moins si l’on en croit les innombrables articles et autres témoignages parus dans la presse américaine. Sa discrétion et son apparent manque d’engagement lui ont valu de nombreuses critiques, et plusieurs polémiques la concernant ont émaillé le mandat de son mari de Président. On pense notamment à sa fameuse veste «Je m’en fiche complètement… Et vous?» Il semble cependant que les quatre années que Melania Trump a passées à la Maison-Blanche ne lui aient pas laissé un si mauvais souvenir.