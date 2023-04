Jusqu’à 400 mètres d’altitude: Il ne faut pas avoir le vertige dans ces hôtels

1. Pour les plus téméraires: Skylodge Adventure Suites, au Pérou

Vous pouvez prendre de la hauteur au Pérou, dans la vallée d'Urubamba, entre la ville de Cusco et le Machu Picchu. C’est là que se trouvent, à près de 400 mètres d’altitude, les Skylodge Adventure Suites , où vous pourrez passer une nuit dans l’une des capsules de luxe transparentes.

Mais votre couchage se mérite. Pour y accéder, il vous faudra d’abord emprunter une via ferrata de 400 mètres de long. Une fois l’ascension réussie, vous pourrez vous reposer dans votre capsule transparente suspendue à la verticale et admirer la vue à 360 degrés sur la vallée en contrebas.

Fabriquées à la main, les capsules en aluminium et polycarbonate résistant aux intempéries disposent chacune de quatre lits, d’un coin repas ainsi que d’une salle de bain privée. Il vous en coûtera 360 francs par nuitée et par personne. Cerise sur le gâteau: le lendemain matin, vous redescendrez dans la vallée en tyrolienne.

2. Pour les non sujets au vertige: l’hôtel Faralda Crane, à Amsterdam

La grue a nécessité dix ans de travaux et n’est pas qu’un hôtel, mais également un lieu événementiel branché. Des DJs et artistes célèbres comme Nicki Minaj ou Skrillex, entre autres, se sont déjà produits dans le Crane Livestream. Disponible à la location, le lieu a une capacité d’accueil maximale de 71 personnes.

L’ancienne salle des machines abrite aujourd’hui la suite Secret, dominée par des tons bleus et violet: une véritable retraite romantique!

Aménagée dans des teintes douces et très design, la suite Free Spirit se trouve à 35 mètres de hauteur et dispose d’une baignoire.

Mystique, la suite la plus haute de l’hôtel Faralda Crane, offre une vue spectaculaire sur le port d’Amsterdam.

Tout ce design et ces travaux de rénovation ont évidemment un prix: il faut compter à partir de 940 francs par nuit pour deux personnes pour séjourner dans l’une des deux suites, Mystique et Free Spirit, et un minimum de 990 francs pour une nuitée dans la suite Secret.