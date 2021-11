Restaurateurs arrêtés à Zermatt : «Il ne faut pas en faire des héros»

Les réactions politiques au feuilleton du restaurant anti-pass sanitaire arrivent. Certaines sont sévères.

«Je ne comprends pas que quelqu’un fasse preuve d’un tel manque de solidarité et refuse d’obtempérer. Dans certains pays, des gens n’ont plus de quoi se nourrir à cause des conséquences de la pandémie, et ici certains font tout un plat parce qu’il faut un certificat pour aller au restaurant. Ils ne sont pas des héros. On ne peut pas changer la loi à cause de quelques idiots.» Tel est l’avis sans ambiguïté du conseiller national Beat Flach (Vert’libéraux/AG), interrogé sur l’arrestation dimanche des trois tenanciers du restaurant Walliserkanne à Zermatt (VS).