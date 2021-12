Basketball : Il ne faut pas énerver Kevin Durant!

Mis à l’amende par la NBA pour avoir insulté un spectateur, l’ailier des Nets s’est rebiffé sur le parquet: il a inscrit 51 points face à Detroit.

«Je savais que je devrais sûrement m’occuper un peu plus de marquer», a-t-il dit après la rencontre, évoquant les absences de James Harden et Paul Millsap. «On se faisait trop de passes, et moi aussi, alors je me suis dit que je ferais mieux de continuer à tirer», a raconté Durant.