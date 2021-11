Valais – «Il ne faut pas vouloir opposer cyclistes et automobilistes»

Avec le développement du vélo électrique (+ 29% de ventes entre 2019 et 2020 en Suisse) et une volonté de plus en plus affirmée de se déplacer d’une manière plus écologique, créer une politique cantonale f orte f ait sens, selon les initiateurs du projet , soit l’ATE, Pro Vélo, Pro VTT et des élus issus du PLR, PDC, PS et des Verts.