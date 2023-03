Affaire Jubillar: «Il ne l’a pas enterrée profond»

Lors de ses confidences glaçantes à son voisin de cellule, Cédric Jubillar lui aurait raconté avoir surpris son épouse en train d’écrire des messages à son amant. «Je lui ai arraché le téléphone et c’est là que j’ai vrillé. J’ai pété les plombs et je m’en suis débarrassé», lui aurait-il avoué. Une personne de confiance aurait alors prêté une voiture à l’artisan plaquiste pour qu’il puisse déplacer le corps. «Il m’a dit aussi qu’il avait mis des sacs plastiques dans les pieds parce qu’il n’est pas assez stupide pour laisser des traces», affirme Marco. Le mari de Delphine aurait ensuite partagé avec son codétenu ses craintes concernant l’éventuelle découverte du cadavre.

«Les animaux, ils mangent les corps?»

Là, Marco aurait suggéré à Cédric de déplacer le corps de Delphine près de chez l’amant de celle-ci. «Ouah, c’est ça. En plus Séverine, elle t’expliquera bien les chemins par où passer», se serait enthousiasmé l’artisan plaquiste. Entendue par les enquêteurs, Séverine a été relâchée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. Les autorités ont en effet jugé qu’elle était de bonne foi. Après avoir entendu le témoignage de Marco, les autorités ont passé des semaines à fouiller les alentours d’une ferme détruite dans un incendie et située non loin du domicile des Jubillar. En vain.

Les avocats de Cédric, eux, accusent Marco d’affabulations. «Quel intérêt j’ai de me mettre au milieu de tout ça? (…) J’ai pas aidé la justice. Comme elle, elle ne m’a pas fait de cadeaux non plus, j’en veux pas de leur part. Moi, mon seul but, c’était aider les enfants d’une mère qui a disparu, basta», avait rétorqué l’ancien détenu, lors de la confrontation de mai dernier.