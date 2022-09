Ouragan en Guadeloupe: «Il ne me reste qu’une valise»: l’existence d’un Suisse réduite à néant

1 / 8

L’ouragan Fiona a frappé les Caraïbes de plein fouet. Avec des vents allant jusqu’à 200 km/h, il a causé d’importants dégâts. Le Suisse Randy T.*, âgé de 55 ans et ingénieur électricien, vit depuis un an en Guadeloupe et s’apprêtait à reconstruire sa vie sur l’île. «J’ai investi toutes mes économies dans une maison et un atelier à proximité. Mais maintenant, le cyclone a tout détruit», regrette l’Alémanique.

L’ouragan a frappé la Guadeloupe la semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi. Le quinquagénaire se souvient avoir été réveillé par son voisin, peu avant minuit: «Il était tout excité et m’a dit que je devais quitter ma maison immédiatement car je n’étais plus en sécurité ici.» Il aurait alors trouvé refuge dans la maison de son voisin, qui est légèrement surélevée et protégée du vent: «Il y avait une tempête incroyable. Je me sentais impuissant et j’avais une peur bleue», raconte Randy T.

Le lendemain, c’était le choc: «Ma maison était décalée de trois mètres, penchée, partiellement recouverte de boue et inhabitable», explique le ressortissant helvétique. Il ne lui resterait désormais qu’une valise contenant des vêtements, quelques papiers personnels et un peu d’argent. Actuellement, il vit chez son voisin. «Je ne sais pas ce que je vais faire. J’ai tout perdu.» Le Suisse envisage d’acheter un billet d’avion avec l’argent qui lui reste et de revenir s’installer en Suisse et ce à long terme. «Je ne sais pas si je vais vraiment le faire. Je n’ai plus rien en Suisse et je serais sans abri.»

L’ouragan a causé la mort et la destruction

L’ouragan a semé la mort et la destruction dans les Caraïbes. Jusqu’à présent, il y a eu quatre morts. Un homme a perdu la vie en Guadeloupe. À Porto Rico, un homme a été emporté par une rivière en crue. Finalement, en République dominicaine, deux personnes ont été tuées par la chute d’un arbre et d’un poteau électrique.

Le cyclone s’était transformé en ouragan de catégorie 4 après avoir fait des ravages à Porto Rico. Après avoir traversé la République dominicaine et les îles Turks et Caicos, la tempête a contourné vendredi le territoire britannique d’outre-mer des Bermudes en direction du Canada.