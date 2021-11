France : «Il ne pleure pas encore»: l’appel poignant d’un jeune papa aux pompiers

Un opérateur a aidé un père à réanimer son nouveau-né, qui ne respirait pas après être venu au monde dans la voiture de ses parents.

Les plus longues secondes de la vie de deux jeunes parents. En août dernier sur une route de Charente-Maritime, un couple en route pour la maternité vers 3h du matin a été surpris par l’arrivée soudaine de son bébé, raconte «Le Parisien» . Lundi, les pompiers ont publié sur Facebook l’enregistrement de l’appel du papa, qui a eu le bon réflexe de donner tout de suite sa localisation, au cas où la conversation devait être coupée. S’en sont suivies de longues secondes d’angoisse, l’enfant tout juste venu au monde ne respirant pas.

«J’ai la tête dans les mains. Il est sorti! Il est sorti!» annonce le jeune père au pompier, qui envoie immédiatement ses collègues sur place. «Vous lui frottez le dos, est-ce qu’il pleure?» demande l’opérateur. On sent alors que l’inquiétude prend à la gorge l’auteur de l’appel, qui constate que son enfant ne respire pas. À l’autre bout du fil, le pompier entreprend alors de lui expliquer à distance la conduite à tenir. «Vous mettez sa tête dans votre main, vous le retournez la face contre votre main et vous lui frottez un peu le dos d’accord?» indique calmement le secouriste.