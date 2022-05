Météo : Il ne pleut pas assez en Suisse

Alors que le manque de précipitations fait craindre une situation de sécheresse, les modèles météorologiques laissent déjà prévoir un été caniculaire.

Entre ce mercredi et ce week-end, les températures côtoieront les 30 degrés en Suisse . Des conditions météorologiques très agréables pour les activités en plein air mais moins pour la nature. En effet, en plus de cette chaleur inhabituelle, MeteoNews note que ces derniers mois «les précipitations tombées ont été constamment en dessous des normes depuis le mois d’août 2021, exception faite de décembre 2021».

La conséquence directe de ce phénomène est que les nappes phréatiques n’ont pas pu se reconstituer et les sources sont «largement en dessous de leurs niveaux habituels. Ce déficit hydrique qui a parfois atteint plus de 50%, voire davantage, devient de plus en plus préoccupant en Suisse», relève MeteoNews.

L’entreprise privée de services météorologiques rappelle que «ce manque de précipitations concerne une grande partie de l’Europe et que la situation est particulièrement préoccupante en France, en Espagne ou encore sur une partie de l’Allemagne et le nord de l’Italie».

La température ne devrait pas baisser ces prochains jours. En effet, la Suisse continuera d’être touchée «par une chaleur exceptionnelle pour la saison et certains records pourront localement être battus», annonce MeteoNews. Et alors que l’entreprise de services météorologiques craint que la situation sur le front de la sécheresse ne se détériore sensiblement d’ici l’été si les épisodes pluvieux continuent de se faire rares, le « Tages-Anzeiger », annonce déjà un été caniculaire.

«Le signal d’un été chaud pour cette année est fort et plus fort que l’année dernière, du moins pour le sud de la Suisse, et semble probable», reconnaît Jonas Bhend, qui s’occupe depuis quelques années des prévisions saisonnières à Météo Suisse. Il relativise toutefois la situation en rappelant que «les modèles météorologiques pour les prévisions saisonnières sont certes devenus plus réalistes et s’améliorent constamment, mais il n’y a pas encore de sauts quantiques. Autrement dit, les incertitudes sont toujours aussi grandes».