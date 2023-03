Affaire de la plume: «Il ne pouvait ignorer qu’il tuait sa femme»

La défunte a été étouffée par un édredon. Getty Images

«On aimerait tous y croire, à cette histoire. On aimerait tous croire que cette femme n’a pas eu cette fin horrible et terrifiante. Mais malheureusement, il y a les faits.» Le notable soleurois accusé du meurtre de sa femme par suffocation en 2016 a beau avoir, en janvier, radicalement changé sa version des faits , l’avis de la procureure Anne-Laure Huber, ce jeudi, n’a pas varié: il a voulu tuer. Cette option est «malheureusement la plus probable, car c’est la seule qui explique toutes les lésions» de la victime.

Du jamais-vu

En mai, le prévenu s’était arc-bouté à la thèse de la mort naturelle, qu’il soutenait depuis six ans. Condamné à 13 ans de prison pour meurtre, il a dégainé un tout autre scénario un mois avant son procès en appel: la mort accidentelle à la suite d’un jeu sexuel d’asphyxie érotique. «Un retournement de cette importance, si tardif, n’a jamais été vu auparavant dans cette salle», a souligné la magistrate. Un point central l’empêche de croire au nouveau récit de l’accusé. Le fait qu’il ait tué son épouse sans s’en rendre compte, sans déceler chez elle le moindre réflexe de survie.

Trois minutes pour tuer

Cette mort subite, alors qu’il faut au moins trois minutes pour tuer quelqu’un par étouffement, «ce n’est pas possible. Le corps, indépendamment de toute volonté et de toute acceptation, parce qu’il veut vivre, fait tout pour respirer.» C’est là, notamment, que la plume de 4,5 centimètres retrouvée dans la bronche de la défunte et qui a orienté les enquêteurs sur la piste criminelle, prend toute son importance. «Comment est-il possible qu’elle l’ait ingérée si elle n’était pas en train de lutter désespérément pour respirer?».

Eléments troublants

S’ajoutent à ces observations cruciales deux autres éléments troublants. Les hématomes aux poignets et les mains noires de la défunte – l’accusé explique avoir violemment saisi sa compagne durant l’acte, ce qu’elle aimait et réclamait. Mais «personne, jamais, n’a remarqué qu’elle était couverte de bleus», a noté Anne-Laure Huber. Et une tache d’urine sur le sol, à côté du lit, alors que la victime est censée être décédée sur le dos, sur le matelas, sous le corps de son amant.

«Les crêtes de la passion»

Alors certes, le notable «n’est pas, dans l’absolu, un monstre». Il sait aimer, est un bon père, un bon ami. «Peut-on avoir tué sa femme et être triste de ne plus l’avoir à ses côtés? Bien sûr», affirme la procureure, qui ne nie pas davantage que le couple, «sans doute», s’aimait. «Est-ce que cela signifie qu’il n’a pas tué? Non. On sait que des hommes tuent des femmes qu’ils aiment depuis que l’amour existe.» Quant à l’absence de mobile, elle décrit un accusé «qui ressent le besoin de surfer sur les crêtes de la passion». Il n’est donc «pas forcément à l’abri de la colère», pas moins en tout cas qu’un homme vivant une relation tiède.

Mensonge «plus intelligent»