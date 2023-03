Fribourg: Il ne pouvait pas prévoir que des vaches se baladaient sur l’autoroute

Rien ne peut lui être reproché. Alors qu’il circulait sur l’autoroute A12 à la hauteur de Matran, un conducteur de 58 ans a tout juste eu le temps de voir une ombre bouger dans la nuit qu’un véritable mur de 88 vaches apparaissait soudainement devant lui. Six bovins sont morts dans l’accident ou peu après. Première sur les lieux, une policière a décrit une scène de chaos, rapporte «La Liberté». Les vaches allaient et venaient dans tous les sens, certaines tentant même de traverser la berme centrale. Selon elle, aucun conducteur n’aurait été capable de les éviter, au vu de la configuration des lieux et de l’absence de lumière.