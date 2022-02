Winterthour (ZH) : Il ne reçoit plus sa rente AVS parce qu’on le croit mort

Surpris qu’on le croie mort, un homme de 74 ans a mené une enquête qui lui a permis d’apprendre le décès de son ex-femme, deux mois plus tôt. Personne ne l’avait averti.

En novembre dernier, un habitant de Winterthour (ZH) s’est rendu compte qu’il n’avait pas reçu sa rente AVS pour la deuxième fois. L’homme de 74 ans a alors appelé l’Office des assurances sociales et a fait une découverte macabre. Comme l’expliquent nos confrères du «Tages-Anzeiger» , le collaborateur lui a annoncé qu’il était enregistré comme étant décédé. À part une BPCO (une maladie pulmonaire chronique), l’homme assure être en parfaite santé et, surtout, bien vivant.

Au bout du fil, le collaborateur lui a promis de régler sa situation, en assurant que sa rente AVS lui sera bientôt de nouveau versée. De son côté, l’homme de 74 ans a voulu comprendre pourquoi on le croyait mort et a décidé d’enquêter. Au contrôle des habitants de la ville, on lui a assuré qu’aucun avis de décès n’avait été émis. Désigné, «en vie» dans les registres, il s’est encore assuré auprès de la Suva que sa rente accident n’avait pas été supprimée.