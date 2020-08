Valais

«Il ne regarde pas comme un séducteur, mais comme un prédateur»

Yannick Buttet est à nouveau sous le feu des critiques. Laude-Camille Chanton, présidente du Conseil général de Monthey, dénonce son attitude sexiste envers elle.

C’est mardi dernier après une soirée bien arrosée que Yannick Butter se serait permis des remarques et des gestes déplacés, explique Laude-Camille Chanton, présidente du Conseil général de Monthey dans le quotidien «Le Nouvelliste». Un témoignage qui s’ajoute au passif du président de Collombey-Muraz. «À plusieurs reprises et malgré mes remontrances, Yannick Buttet a passé ses mains sur mon dos, mon cou et mes cuisses», signale la présidente. Et d’ajouter: «J’étais mal à l’aise. Il ne regarde pas une femme comme un séducteur, mais comme un prédateur. C’est très dérangeant». Le compagnon de Laude-Camille Chanton, Xavier Mottet, deuxième vice-président PLR du Grand Conseil, a également décidé de prendre la défense de son amie.