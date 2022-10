Football: Il ne reste qu’un obstacle entre la Suisse et la Coupe du monde 2023

Niels Nielsen s’est volontiers lâché sur le sujet, maniant compliments et sourires. Pour le reste, le futur ex-entraîneur de l’équipe de Suisse a montré une certaine retenue à un peu plus de 24 heures de son ultime échéance. Pas question notamment d’évoquer le futur, ce qui suivra cette importantissime rencontre face au pays de Galles. «Je ne m’inquiète pas pour l'avenir. Ma concentration doit aller à 100% sur ce match.»



Compréhensible. C’est une montagne qui attend les Helvètes. Pas forcément au niveau de l’adversité, mais assurément pour ce qui est de l’enjeu. Une victoire et la Suisse s’envolera pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande l’été prochain. À moins que cette victoire ne soit obtenue aux penalties. Auquel cas, il faudrait sortir les calculettes… Une défaite et la porte du Mondial se refermera définitivement. Un duel couperet, une pure partie de play-off qu’il faut gagner, aussi pour affirmer sa crédibilité en vue de l’organisation de l’Euro 2025. En avoir cette perception rend l’adversaire d’autant plus menaçant.