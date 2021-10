Italie : Il ne supporte plus d’être avec sa femme et demande à aller en prison

Un homme, qui devait purger une peine à la maison, s’est rendu au poste de police près de Rome pour demander à être enfermé.

«Exaspéré par cette situation, il a préféré s’enfuir et se présenter spontanément aux carabiniers afin de demander à purger sa peine derrière les barreaux», poursuivent-ils. L’homme était assigné à résidence depuis plusieurs mois pour des crimes liés à la drogue et il devait le rester encore plusieurs années, a dit le capitaine Francesco Giacomo Ferrante des carabiniers de Tivoli.

«Il vivait chez lui avec son épouse et sa famille. Cela ne se passait plus bien», a-t-il ajouté. «Il a dit: écoutez, ma vie domestique est devenue un enfer, je n’en peux plus, je veux aller en prison». L’homme a été immédiatement arrêté pour violation de son assignation à résidence et les autorités judiciaires ont ordonné son transfert en prison.