Jack Dylan Grazer ne veut pas être connu

J’incarne Joe Emerson qui, avec son frère Donnie, a enregistré un album intitulé «Dreamin’ Wild» et qui est passé totalement inaperçu à sa sortie en 1979 avant d’être découvert, près de 40 ans plus tard, par la jeune génération du XXIe siècle. C’est l’histoire dingue de jeunes musiciens qui ont dû attendre d’avoir plus de 50 ans pour connaître le succès.

J’aime les arts sous toutes les formes et aussi attraper ma planche pour faire du skate avec des potes. Mon but est d’être comédien, mais si je peux faire un million de films sans jamais être célèbre, ça serait génial. Cela voudrait dire que je peux vivre de ma passion pour la comédie sans avoir à me soucier d’être reconnu partout. J’ai grandi en participant à quelques fêtes avec des enfants stars de Hollywood et cela ne m’a jamais fait rêver, bien au contraire!