Les deux hommes vivaient depuis plusieurs dizaines d’années dans la région zurichoise. Une voisine raconte: «Ils étaient en couple depuis plus de quarante anas et étaient encore très amoureux l’un de l’autre.» Selon elle, R.T. souffrait d’Alzheimer depuis plusieurs années. «Au début, son compagnon le soignait à la maison. Mais la situation était devenue ingérable.»

«C’était tragique pour lui»

Le deuxième et dernier «enlèvement» a eu lieu début novembre 2020, racontent les voisins. «On l’a vu quitter son domicile avec un sac à dos, puis on ne l’a plus jamais revu.» On ignore quand R.V. rentrera en Suisse. Selon divers médias espagnols, il a pu quitter la prison, mais n’a momentanément pas le droit de voyager.