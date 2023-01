Obwald : Il ne voit pas le piéton traverser, le renverse et le blesse gravement

La nuit tombait, jeudi soir, quand l’accident s’est produit. Comme le raconte la police cantonale d’Obwald, un conducteur de 51 ans roulait sur une route à Sachseln, près d’une intersection. «Concentré sur le flux du trafic à celle-ci, le conducteur n’a pas vu un piéton de 50 ans engagé sur le passage», dit-elle. Il l’a renversé et la victime a été projetée six mètres plus loin sur la route et a été hospitalisé avec des blessures graves.