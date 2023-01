Inde : Il n’est pas nommé juge car il est gay et en couple avec un Suisse

Le gouvernement indien a refusé de nommer un avocat expérimenté au poste de juge parce qu’il est homosexuel et a un partenaire étranger, a déclaré la Cour suprême du pays. L’Inde n’a dépénalisé les relations sexuelles entre personnes de même sexe qu’en 2018 dans une décision de la Cour suprême, et l’opposition aux droits des gays reste très répandue dans cette nation de 1,4 milliard d’habitants, très religieuse et conservatrice.

«Relation intime» avec un ressortissant suisse

Mais le gouvernement a rejeté sa candidature en indiquant que le service de renseignement extérieur et le ministère de la Justice du pays s’y étaient opposés en raison de son orientation sexuelle et de sa «relation intime» avec un ressortissant suisse, indique un communiqué publié sur le site internet de la Cour.

Contraire à la Constitution?

Saurabh Kripal a été nommé sur la base de ses mérites, ont fait valoir les juges jeudi soir, saluant sa transparence quant à son orientation sexuelle et affirmant que le rejet de sa candidature violerait les «droits reconnus par la Constitution». Selon leur communiqué, le ministre de la Justice a souligné «l’implication ardente et l’attachement passionné de Kripal à la cause des droits des homosexuels» et considéré que cela soulevait la «possibilité de parti pris et de préjugés».