Enquête: Il n’existe pas de mesures appropriées contre la violence à l’école

Pour la première fois, une enquête a été réalisée à grande échelle sur la violence à l’école dans le canton de Zurich, indique la «SonntagsZeitung». Dans le cadre de cette enquête, menée par la Haute école pédagogique de Zurich et la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse, 1256 enseignants et directeurs d'école zurichois ont été interrogés. Résultat: la moitié d’entre eux signalent des agressions physiques «occasionnelles» à «fréquentes» entre élèves, tandis que 66% rapportent des violences psychologiques «occasionnelles» à «fréquentes». «Cela inclut les insultes, l'exclusion délibérée ou les menaces, y compris les menaces de violence physique», explique Reto Luder, chercheur scolaire et auteur de l’enquête. Selon lui, les agressions se produisent souvent dans la cour de récréation, sur le chemin de l'école ou dans les environs de l'école lorsqu'il n'y a pas cours.

Les écoles essaient de résoudre le problème avec le travail social scolaire ou les services psychologiques scolaires. Mais ces services ne peuvent être sollicités qu'au moment où une situation a déjà dégénéré, critiquent les enseignants et les directeurs. De plus, il y aurait «d'importants obstacles administratifs et temporels», c'est-à-dire beaucoup de bureaucratie et de longs délais d'attente. Alors certains enseignants se tournent vers d'autres moyens et envoient les élèves difficiles suivre une formation sociale, comme celle proposée par la ville de Winterthour (ZH). Depuis 2022, 34 élèves ont ainsi participé à des cours où filles et garçons sont séparés et où ils doivent apprendre dans des jeux de rôle comment se traiter les uns les autres avec respect et comment résoudre les conflits sans se blesser.