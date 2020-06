L’otage suisse raconte

«Il nous a dit que nous étions arrivés au cimetière»

Un homme de nationalité suisse, retenu en otage en Colombie pendant presque trois mois, a été libéré par l'armée.

Un citoyen suisse retenu en otage depuis presque trois mois en Colombie a été libéré, a annoncé jeudi soir le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce dernier a remercié les autorités colombiennes et en particulier l'armée de son intervention réussie. Le Suisse et un Brésilien, qui avaient été pris en otages le 20 mars dernier, ont été libérés par l'armée colombienne jeudi, a indiqué le DFAE dans un communiqué, mais n'a pas voulu donner plus de précisions sur l'identité des personnes pour des raisons de protection des données. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de la prise d'otages. Les otages sont en bonne santé, a ajouté le DFAE.

Enlevés avec leurs chiens



Ils avaient été interceptés dans la commune de Corinto, dans le Cauca, alors qu'ils rentraient vers Bogota. Un de leurs ravisseurs les avait menacés avec son arme, alors qu'ils dînaient dans un restaurant. «Il nous a dit que nous étions arrivés au cimetière», a ajouté l'ex-otage suisse en espagnol. Ils ont été enlevés avec leurs deux chiens et emmenés dans une maison rurale, où a eu lieu leur libération. «Ils (les guérilleros) nous ont emmenés dans une maison à proximité, on est restés quatre jour et ils sont venus pour enquêter sur nous, nous demander des documents et ils ont tout pris, ils ont pris nos documents, notre téléphone, ils ont tout pris.»