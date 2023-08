Etude sur les amitiés: «Il nous a fallu trois ans pour nous faire des amis en Suisse»

En moyenne, les Suisses ont quatre amis proches. Freepik

En matière d’amitié, les Suisses préfèrent la qualité à la quantité. C’est un des constats de l’étude «En bonne compagnie» réalisée par l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI) sur mandat de la Migros et publiée lundi. En Suisse, nous avons en moyenne quatre amis très proches que nous rencontrons, dans les deux tiers des cas, plusieurs fois par mois. En moyenne, les Romands sont celles et ceux qui ont le plus d’amis proches (4,3), puis viennent les Alémaniques (3,9) et enfin, les Tessinois (3,3). Le GDI observe que les amitiés alémaniques ont davantage tendance à fonctionner en vase clos que celles du reste de la Suisse.

L’étude détaille trois cercles d’amis: les amis proches avec qui on peut être soi-même, le cercle amical élargi et, en dernier lieu, les simples connaissances. Pour cette dernière catégorie, c’est le Tessin qui est en revanche premier (44) devant la Suisse romande (41) et la Suisse alémanique (39).

«Quand je sonne chez les voisins, ils n’ouvrent pas»

Les Suisses attachent une importance particulière à la confiance et à la loyauté. Ils privilégient des cercles restreints mais nécessitant beaucoup d’investissement. Nous aurions tendance à voir d’un mauvais œil les amitiés nombreuses avec peu d’implication. «Ici, en Suisse, construire une amitié prend beaucoup plus de temps, on doit d’abord s’évaluer un peu et tout clarifier. On ne s’ouvre pas si vite», comme l’explique un participant à l’étude.

Le constat est corroboré par les répondants nouvellement arrivés en Suisse: «Il nous a fallu trois ans pour nous faire des amis en Suisse – à Londres, à peine un mois.» De l’extérieur, ces amitiés peuvent donc sembler hermétiques aux nouvelles rencontres et à la spontanéité. Un répondant expatrié explique: «Quand je sonne chez les voisins, ils n’ouvrent pas. Au lieu de cela, ils t’envoient un message pour te dire que oui, tu peux passer dans trois jours à 19 h.»

