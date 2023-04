Pour l’hiver prochain: «Il nous faut encore faire des économies d’énergie», dit Albert Rösti

Mais pas de quoi se reposer sur ses lauriers, ont dit jeudi après-midi les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Albert Rösti. «Il nous faut encore faire des économies», a affirmé ce dernier. Car même si la Suisse a pris de nombreuses mesures pour assurer l’approvisionnement et des réserves pour nous faire passer l’hiver, il y a des éléments qu’on ne maîtrise pas entièrement.

La météo de l’été influera sur l’énergie en hiver

Comme par exemple la température. Si la Suisse a fait des économies d’électricité, ce n’est pas en premier lieu parce que la population a été bonne élève et a bien suivi les recommandations données dans les capsules diffusées à la télé. C’est surtout parce que l’hiver a été doux et qu’on a moins eu besoin de chauffer appartements et bureaux. Or «l’hiver 2023/2024 pourrait être sensiblement plus froid», avertit l’Office fédéral de l’énergie (Ofen).