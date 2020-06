Saint-Gall

«Il nous matait en se masturbant»

Deux femmes ont été importunées par un exhibitionniste, récemment, dans une forêt à Wil (SG). L’homme s’est touché devant elles, en les fixant du regard. L’affaire a été signalée à la police.

Deux promeneuses ont fait une rencontre désagréable, la semaine passée, dans une forêt près de Wil (SG). Elles marchaient sur un petit sentier longeant les bois lorsqu’un cycliste les a dépassées. «Il n’avait pas mis de bas et était assis cul nu sur son vélo», raconte une des femmes à hallowil.ch . Les randonneuses ont continué leur route, espérant ne plus croiser le chemin de cet exhibitionniste.

«Un vrai porc!»

Or malheureusement pour elles, l’inconnu les a attendues un peu plus loing. Elles l’ont aperçu après plusieurs minutes de marche, debout dans une clairière située en bord de chemin. Cette fois-ci, il s’était complètement déshabillé. «Il était nu devant nous et nous matait en se masturbant. Un vrai porc!» Les deux femmes ont pressé le pas pour s’éloigner au plus vite. Le lendemain, elles ont signalé l’affaire à la police.