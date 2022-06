Bâle : «Il n’y a aucune raison» de célébrer le premier Congrès sioniste

De nombreuses organisations estiment qu’en soutenant ces festivités, le gouvernement bâlois soutient «un régime d’apartheid».

Le 29 août prochain auront lieu à Bâle les célébrations des 125 ans du premier Congrès sioniste – près de 1200 personnes sont attendues. Pour plus de 70 organisations suisses et internationales juives, propalestiniennes, syndicales, politiques, culturelles et académiques et des personnes signataires, «il n’y a aucune raison de faire la fête».