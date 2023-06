Fontanet: «Pas de volonté de sous-estimer les rentrées fiscales»

Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat PLR chargée des Finances. TDG – L. FORTUNATI

Fin mars, les chiffres des comptes 2022 de l’Etat tombaient: 1,3 milliard d’excédent, soit 1,8 milliard de mieux que prévu. Le cas est certes absolument exceptionnel, mais depuis cinq, systématiquement, les comptes (les résultats une fois l’année finie) sont très largement meilleurs que le projet de budget (les prévisions six mois avant l’année concernée): +483 millions pour 2018, +276 millions pour 2019, +221 millions pour 2020, +550 millions pour 2021. Cette récurrence interpelle, à tel point que certains soupçonnent le Conseil d’Etat de manquer de sincérité lorsqu’il concocte les projets de budget présentés au Parlement, histoire de ne pas trop devoir délier les cordons de la bourse. Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat PLR, s’en défend vigoureusement. Elle explique comment sont faites les estimations, et assure qu’elles ne dépendent en rien du politique.

Depuis cinq ans, les estimations budgétaires sont systématiquement sous-évaluées. Le Conseil d’Etat travaille-t-il sur des chiffres faux?

Non, et il est inexact de dire que les écarts sont dus à des estimations fiscales fausses. Justement, ce sont des estimations. Les différences proviennent du fait que le projet de budget est estimé en septembre N-1 (ndlr: 2021, par exemple, pour le budget 2022) et que les comptes sont estimés en mars N+1 (ndlr: 2023, pour les comptes 2022). Il y a donc deux ans d’écart entre ces chiffres, qui par nature ne seront jamais parfaitement exacts: personne ne peut prévoir l’imprévisible et l’extraordinaire.

Quand même, les écarts sont énormes, et les estimations toujours à la baisse. Existe-t-il un problème de méthode?

J’insiste: ce n’est qu’en période de crise que les estimations sont moins fiables. Hormis en 2021 (ndlr: Covid) et 2022 (ndlr: guerre en Ukraine), les écarts sur les résultats fiscaux oscillent entre 0,9% et 8%. C’est acceptable, surtout si l’on considère l’écart de deux ans entre les prévisions et les comptes.

Par ailleurs, sur un budget de 7 milliard en 2011, et sur des budgets de 10 milliards aujourd’hui, des écarts de l’ordre de dizaines de millions ne constituent pas des proportions choquantes, même s’il s’agit en valeur absolue de chiffres importants.

Pourquoi est-ce si difficile de prévoir en période de crise?

Nous sommes tributaires des statistiques produites par les professionnels indépendants. Par exemple, pour les estimations fiscales relatives aux personnes physiques, on se réfère à l’évolution du produit intérieur brut (PIB). Ce dernier dépend des perspectives économiques suisses, déterminées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Or, le PIB a énormément varié depuis le début de la crise. En octobre 2019, le SECO estimait qu’il progresserait de 1,5% en 2020. En septembre 2020, en plein Covid, au moment où on préparait le budget 2021, il était question d’une baisse de 5,5% pour 2020. Mais dans les faits, le PIB a augmenté de 4,2% en 2021, ce que nous ne pouvions pas savoir au moment où nous préparions le budget 2022. Toutes ces différences cumulées sont très importantes et influencent fortement les recettes fiscales.

Vous effectuez aussi un sondage des entreprises.

Pour les estimations fiscales sur les personnes morales, en période ordinaire, nous en réalisons deux par an. En janvier, elles sont invitées à nous indiquer comment s’est passée l’année précédente et comment elles se projettent dans celle qui débute. Fin août, nous leur demandons de se prononcer plus précisément sur l’année en cours. Sur cette base, nous amendons le projet de budget, qui dépend donc des retours des entreprises et de leur optimisme. En 2022, nous avons même ajouté un troisième sondage, fin avril, en raison de l’éclatement du conflit ukrainien.

Malgré tout, les estimations de 2022 se sont révélées extrêmement éloignées de la réalité.

La conjoncture a été vraiment exceptionnelle: il y a eu le Covid, la guerre, mais aussi les effets de RFFA (ndlr: la réforme de la fiscalité des entreprises, entrée en vigueur en 2020). A la suite de celle-ci, les sociétés à statut ont vu leur taux d’imposition être relevé. Or, ce sont précisément elles qui ont réalisé des bénéfices extraordinaires cette année-là. Et leurs résultats forcément inattendus ont été imposés à des taux bien supérieurs par rapport à la pratique précédente. Nous avions anticipé un «effet dynamique RFFA», mais pas son ampleur.

Vous disiez, lors de la présentation des comptes, que les autres cantons rencontraient les mêmes difficultés.

Genève n’est pas le seul à avoir affiché des résultats bien supérieurs aux estimations. Pour les personnes morales, cet écart est le plus important du pays (+49%), mais Vaud est juste derrière (+42,4%). Pour les personnes physiques, Zurich affiche un écart de +14,7%, devant Genève avec 14,1%. Zoug et Bâle présentent des résultats comparables.

Mes services échangent avec ceux des autres cantons, car les processus peuvent certes être améliorés, mais il faut prendre garde à ne pas les dévaluer: en période ordinaire, nos estimations sont reconnues excellentes. La Cour des comptes l’a dit, la Commission de contrôle de gestion aussi. Il n’y a jamais eu de volonté politique d’afficher des estimations plus basses que la réalité.

Elaborer un budget à partir de chiffres tellement éloignés de la réalité n’est-il pas problématique pour le Conseil d’Etat?

Bien sûr, cela nous interpelle. Mais il s'agit de résultats techniques. Il serait extrêmement dangereux qu’ils dépendent du pouvoir politique en place. Cela romprait la continuité de l’Etat. Il faut analyser cela de manière factuelle et technique, sans laisser de place aux sentiments. Cela dit, nous discourons de problèmes de riches: tout cela ne nous empêche ni de présenter un budget, ni de financer les politiques publiques.

Reste qu’il est pratique, pour un exécutif, de disposer de chiffres sous-évalués, permettant de tempérer les appétits du Parlement…

Je rappelle que malgré ces recettes non anticipées, la population n’a pas été privée de moyens pour répondre à ses besoins. Le Canton n’a pas été empêché de lui venir en aide, de proposer des hausses de subventions, d’allouer de l’argent à la lutte contre la précarité. Toutes les politiques publiques ont pu être financées.

Certains appellent néanmoins le Conseil d’Etat à «reprendre la main».