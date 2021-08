Quarantaine après un voyage - Il n’y a désormais plus aucun pays à risque pour l’OFSP

L’OFSP a décidé de retirer mardi le Royaume-Uni, l’Inde et le Népal de la liste des pays au retour desquels il faut se mettre en quarantaine, avec effet dès mercredi. Conséquence: la liste est désormais vide et il n’y a plus aucune région du monde qui ne nécessitera une quarantaine en arrivant en Suisse. «Actuellement, aucun pays ne se trouve sur la liste des pays où circule un variant préoccupant», écrit l’OFSP sur son site.

Depuis les dernières modifications législatives, le critère pour considérer un pays comme étant à risque était celui de la circulation des variants préoccupants. Or récemment, la Suisse ne s’inquiétait que du variant Delta. Mais entre temps, il est devenu majoritaire aussi chez nous. Mardi, l’OFSP annonçait que les séquençages des tests positifs indiquaient une prévalence du variant Delta en Suisse de… 99,4%. Dès lors, maintenir trois pays sur la liste des pays à risque parce qu’y circule le même variant n’avait plus de sens.

Un nouveau système bientôt?

Pour l’instant, donc, on peut voyager partout dans le monde et ne pas craindre d’être soumis à quarantaine quand on rentre, que l’on soit vacciné ou pas. Mais la situation pourrait changer, selon ce que le Conseil fédéral va décider. Pendant les vacances d’été, la task force scientifique a prôné une révision du système et propose de classer les pays en couleurs (comme le font de nombreux pays autour de nous).