Suicides, meurtres: Il n’y a jamais eu aussi peu de morts par armes à feu en Suisse

En 2021, 173 personnes sont mortes par arme à feu en Suisse, selon les chiffres sur les causes des décès publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il s’agit d’un chiffre historiquement bas et qui décroît régulièrement: il était encore de 436 en 1995. L’écrasante majorité de ces cas sont des suicides (89%). Le reste (11%), sont «des actes de violence ou agressions, comprenant les homicides volontaires, ou encore des accidents», précise l’OFS.

On compare souvent la Suisse aux États-Unis, deux pays où les armes en circulation sont très nombreuses. Or la Suisse fait bien mieux en matière de violence. Aux États-Unis, les derniers chiffres (2020) sont un record absolu: plus de 45’200 personnes sont mortes par armes à feu et la tendance est à la hausse. De plus, 43% d’entre elles ont été tuées par autrui, les suicides représentant 54% et le reste sont des accidents ou des morts sous les balles de la police. Il n’y a pas photo: aux États-Unis, il y a eu 13,6 morts pour 100’000 habitants en 2020; en Suisse, c’est 0,19 mort pour 100’000 habitants en 2021, soit septante fois moins.