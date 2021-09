ZANDRA RHODES POUR IKEA - «Il n’y a jamais trop de couleurs ou de motifs»

Zandra Rhodes est une créatrice de mode britannique, célèbre pour ses motifs criards et ses couleurs pétantes. Dans le cadre de sa collaboration avec Ikea, la créatrice, qui a entre autres habillé Freddie Mercury et la Princesse Diana, a lancé une collection haute en couleurs. «J’aime les couleurs, elles me rendent simplement très heureuses. Le rose, le bleu et surtout le doré de cette collection sont magnifiques», a-t-elle déclaré lors de la présentation de la collection Karismatik.