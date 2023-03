Pour Nordine Ganso, il n’y a pas d’âge pour perdre sa virginité

J’aborde plusieurs notions, comme le fait d’être métisse (ndlr: son père est congolais et sa mère est algérienne et marocaine), la famille. Je parle aussi beaucoup de la perte de ma virginité parce que c’est un des moments fort de ma vie. Je me raconte donc à travers ce spectacle. C’est comme une thérapie. Et le but est d’amener tout ça de la façon la plus douce possible.