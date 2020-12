Fribourg : Il n’y a pas eu de carnage sur les alpages

Malgré la présence de grands prédateurs, aucune attaque n’a marqué l’estivage. Et ce, pour la deuxième année consécutive. Le travail des chiens de protection, notamment, semble payer.

Pour la deuxième année consécutive, aucune attaque n’a été attestée sur des animaux de rente dans les alpages fribourgeois. Le constat survient malgré la bonne implantation du lynx et les colonisations naturelles en cours du chacal doré et du loup.

Les mesures de protection instaurées cette année comprenaient, en plus des clôtures, 13 chiens de protection qui ont été utilisés sur 5 des 69 alpages où pâturaient de petits ruminants (plus de 10 têtes d’ovins et caprins), a indiqué mercredi le Service des forêts et de la nature (SFN) de l’État de Fribourg.