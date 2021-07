Nucléaire en Polynésie : «Il n’y a pas eu de mensonge d’Etat»

La France avait été accusée d’avoir minimiser l’impact de ses essais nucléaires sur la population des îles. La ministre Geneviève Darrieussecq rejette les accusations.

Un habitant de Rikitea à Mangareva, l'île principale des Gambier, à 424 km de Moruroa et à plus de 1 600 km de Tahiti, tient le 26 avril 2021 une photographie d'une bombe nucléaire qui a explosé à Moruroa, en Polynésie française.

Entre 1966 et 1996, la France a réalisé 193 essais nucléaires en Polynésie française. En mars, une enquête estimait que la France avait sciemment minimisé l’impact des retombées radioactives de ces essais sur la population des îles. Mais vendredi, la ministre française Geneviève Darrieussecq a assuré qu’il n’y avait pas eu de mensonge d’Etat sur cette affaire.

Plus de 110’000 personnes exposées à la radioactivité

La polémique a débuté en mars 2021, alors que le média d’investigation en ligne «Disclose» a publié une enquête intitulée «Toxique» dans laquelle il affirmait que la France avait sciemment minimisé les chiffres des retombées radioactives des essais nucléaires. Cette enquête assurait que plus de 110’000 personnes avaient été exposées à la radioactivité des suites de ces essais nucléaires, soit la quasi-totalité de la population des archipels à l’époque.

Un «coup de comm à dix mois de la présidentielle»

C’est cette étude qui est le déclencheur d’une table ronde ayant lieu jusqu’à vendredi soir à Paris et consacrée aux conséquences de ces essais. Or, la ministre chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, a déclaré vendredi matin: «Il n’y a pas eu de mensonge d’Etat». Cette dernière a ainsi exclu un pardon de la France, préalable nécessaire à toute discussion pour le député indépendantiste polynésien Moetai Brotherson.