Canton de Genève : Il n’y a pas qu’à Mancy qu’il y aurait eu des cas de maltraitances

Des enfants scolarisés dans un établissement spécialisé de Meinier auraient subi des violences physiques. Cette école dépend, comme le foyer de Mancy, des autorités cantonales.

Les révélations de maltraitances au foyer de Mancy, à Collonge-Bellerive (GE), secouent depuis la fin janvier le Canton. Or, selon une enquête conjointe du «Temps» et de Heidi.news, des élèves de l’école spécialisée de Rouelbeau, à Meinier, auraient aussi subi des violences physiques et des punitions déstabilisantes, sachant que les enfants qui fréquentent cet établissement souffrent de troubles psychiques. L’un d’eux, scolarisé là-bas en 2018 et 2019, aurait été giflé, empoigné au collet, plaqué au sol ou encore enfermé seul dans une pièce. Interpellés par sa maman sur ces actes, les responsables de l’école estimaient qu’il fallait «contenir les enfants». Elle a fini par retirer son enfant, qui a été déscolarisé un an et demi avant qu’une autre solution soit trouvée.