Néonicotinoïdes

Comme les abeilles, les fourmis sont en danger à cause du pesticide

Une étude de l’Université de Berne a démontré qu’une molécule des résidus de néonicotinoïdes tue les ouvrières à petit feu. Il est déjà prouvé que le pesticide est en partie responsable de la diminution de la population d’abeille.

Il n'y a pas que les abeilles qui sont décimées par les résidus de néonicotinoïdes. Les fourmis en sont aussi victimes. Mais l'effet de ces pesticides est plus pernicieux: l'une de ses molécules, le thiamethoxame, réduit petit à petit le nombre des ouvrières. C'est une étude des chercheurs de l'Institut de la santé des abeilles de l'Université de Berne qui l'a démontré. Ils ont observé durant 64 semaines des reines de fourmis noires des jardins (Lasius niger) lors de la constitution de la colonie.

Au début de la première hibernation, les colonies exposées aux pesticides et celles du groupe de contrôle ne présentaient aucune différence de taille. L'année suivante, cependant, il est apparu que les colonies du groupe des pesticides comptaient beaucoup moins d'ouvrières.

Comme la quantité de travailleuses constitue un facteur décisif pour la vitalité d'une colonie de fourmis, les fourmis exposées aux pesticides sont donc plus menacées. «Lorsqu'on prend en considération l'importance des fourmis pour nos écosystèmes, il devient évident que l'utilisation de néonicotinoïdes représente une menace pour notre environnement», déclare Daniel Schläppi de l'institut, auteur principal de l'étude publiée dans la revue Nature Communications Biology.

Une espèce commune

La fourmi noire de jardin est une espèce très répandue, de la sous-famille des Formicinae. C'est la fourmi la plus commune en Europe centrale. On le trouve dans des habitats pas trop secs à la lisière des forêts ainsi que dans les milieux dégagés. C'est une fourmi qui s'adapte très bien et qui vit également dans les villes. Elle s'infiltre aussi parfois dans les maisons.