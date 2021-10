Journée mondiale : «Il n’y a pas que les vieux messieurs qui font des AVC»

Aujourd’hui a lieu la Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux (AVC), dont sont atteints chaque année quatre à dix jeunes sur 100’000.

Des handicaps neurologiques durables

C’est le cas de Lara Widmer qui a subi un AVC totalement inopiné il y a cinq ans. Elle se revoit, couchée par terre, incapable de bouger et de parler mais ne se souvient ni de son transport à l’hôpital ni des nombreux examens, pas plus que de l’opération qu’elle a subis. De nombreuses séances de rééducation, de contrôle, une volonté de fer et un soutien sans faille de ses proches lui ont permis de récupérer. La jeune femme de 23 ans se souvient parfaitement du jour où elle a réussi pour la première fois à nouer elle-même sa queue-de-cheval. «Cela a été pour moi un véritable exploit que de tenir ma main si longtemps à cette hauteur et de parvenir à exécuter ce mouvement. J’en ai retiré un plaisir énorme, et je me suis dit, tu vois, les choses commencent à se remettre en place!» Un an plus tard, elle terminait son gymnase, comme prévu.