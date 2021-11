Santé – Il n’y a pas une, mais trois maladies d’Alzheimer

Trois types de maladies d’Alzheimer et par conséquent trois manières de les appréhender et de les soigner. C’est en substance la découverte majeure qu’annonce ce mardi avoir faite des chercheurs européens sous la houlette de l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), épaulés notamment par l’Institut national de la Santé et de la Recherche médicale (l’INSERM) en France. Loin d’être une maladie monolithique où les mêmes causes produisent les mêmes effets, cette analyse propose une catégorisation des malades en trois groupes, chacun ayant sa dynamique propre. Cette conclusion, publiée dans la revue «Nature Reviews Neuroscience» induit un changement de paradigme majeur, estime l’UNIGE dans son communiqué publié ce mardi.