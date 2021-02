Tennis : «Il n’y a personne d’autre, alors on s’en prend à Novak»

Goran Ivanisevic, l’un des deux coaches de Novak Djokovic, est revenu sur le traitement médiatique infligé au Serbe, après sa 9e victoire à l’Open d’Australie.

Souvent critiqué pour son attitude sur et hors du court, Novak Djokovic a remporté dimanche son 9e Open d’Australie et s’est ainsi relancé sportivement: «il avait tellement besoin de cette victoire», a confié son entraîneur Goran Ivanisevic.

«Et tout le monde lui tombe dessus, a accusé Ivanisevic. Il n’y a personne d’autre, alors on s’en prend à Novak. Les gens trouvent à redire à tout ce qu’il fait. S’il dit quelque chose, ce n’est pas bien. S’il ne dit rien, ce n’est pas bien non plus», a regretté l’ancien joueur.

«Et même sa blessure a été remise en cause! Il a passé une IRM après son match contre Fritz (au 3e tour lorsqu’il s’est blessé). Le médecin a dit ce qu’il avait. Et on lui a donné le choix. Il y a des gens qui peuvent supporter la douleur. D’autres ne peuvent pas», a raconté l’entraîneur.

La façon dont il avait pu jouer par la suite avec ce type de lésion avait surpris. «Le match clé a été celui contre Raonic (en 8e de finale), et ensuite celui contre Zverev (en quarts, où le Serbe souffrait toujours). Ensuite, c’est allé de mieux en mieux et aujourd’hui c’était un véritable chef d’œuvre», a estimé Ivanisevic.

«Il a montré une nouvelle fois au monde à quel point il était grand, a-t-il ajouté. C’est son tournoi, comme Roland-Garros est celui de Nadal. Le remporter neuf fois c’est incroyable. Et cette victoire est encore plus douce quand on sait ce qu’il a, les émotions et les souffrances qu’il a traversées.»