Thurgovie - Il n’y a plus de lits en soins intensifs: le «Frauenfeldli» contraint d’annuler

Le paradoxe du certificat

L’annulation est singulière: alors que l’extension de l’usage du certificat Covid semble imminente dans le but de protéger les hôpitaux, c’est un événement qui était de toute manière déjà soumis à l’obligation de présenter le certificat qui est annulé… justement dans le but de protéger les hôpitaux. Or ici, l’annulation ne vise pas à les protéger d’un afflux de patients Covid, mais de patients souffrant d’autres blessures. Cela rappelle la politique prévue par le Canton du Valais l’hiver dernier, quand les autorités avaient fixé un seuil à partir duquel les stations de ski auraient dû fermer dans le cas où les hôpitaux n’auraient plus pu absorber la venue de blessés à ski. Le seuil n’avait finalement jamais été franchi.